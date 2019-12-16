Google’dan Türkiye’ye tehdit

ABD merkezli arama motoru Google, Rekabet Kurumunca kesilen cezanın kalkmaması durumunda Türkiye pazarından çekileceğini açıkladı.

Rekabet Kurumu, 7 Aralık’ta, ABD devi Google’ın Türkiye’deki iş ortaklarına imzalattığı sözleşmenin haksız rekabete neden olduğunu belirledi. ABD’li şirkete 93 milyon lira ceza kesti.

Ceza sonrası ABD’li şirket, tartışmalı bir adım attı.

Türkiye’deki iş ortaklarına, telefon üretici firmalarına ve akıllı telefon satışı yapan GSM operatörlerine bir mektup gönderdi.

12 Aralık’tan sonra Türkiye’de satılan Android işlemcili telefonlarda kendi programlarının lisansını iptal ettiğini duyurdu.

Mektupta ayrıca 12 Aralık’tan itibaren satılan telefonlarda Google’a ait YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının da kullanılamayacağı belirtildi.

ABD’li şirket Rekabet Kurumunun kararını geri almaması halinde Türkiye pazarından da çıkabileceğini bildirdi.

Türkiye piyasasında satılan her 10 telefondan 9’u, ABD’li şirketin geliştirdiği Android işletim sistemini kullanıyor.

(BRT/TRT)

16/12/2019 10:39