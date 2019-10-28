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Belçika İlk Kadın Başbakanına Hazırlanıyor

Belçika Başbakanı Charles Michel'in Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanlığına seçilmesinin ardından, ülkeyi ilk kez bir kadın başbakan yönetecek

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28/10/2019

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Belçika İlk Kadın Başbakanına Hazırlanıyor

Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Belçika Kralı Philippe'nin atamasının ardından görevi mevcut hükümetin bütçeden sorumlu bakanı SophieWilmes'a devredeceğini açıkladı. Siyasete 2000'li yıllarda atılan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak. AB Konseyi başkanlığına seçilen ve 1 Aralık'ta görevi Donald Tusk'tan devralacak olan Michel, geçen sene aşırı sağcı Flamanların (N-VA) hükümetten çekilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin başbakanlığını yapıyordu. Seçimlerin mayısta yapıldığı Belçika'da henüz hükümet kurulamadı.

28/10/2019 12:32
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TAGS: haber, kıbrıs, belçika, kadın, başbakan
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