Belçika İlk Kadın Başbakanına Hazırlanıyor

Michel, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Belçika Kralı Philippe'nin atamasının ardından görevi mevcut hükümetin bütçeden sorumlu bakanı SophieWilmes'a devredeceğini açıkladı. Siyasete 2000'li yıllarda atılan 44 yaşındaki 4 çocuk annesi Wilmes, Belçika'nın ilk kadın başbakanı olacak. AB Konseyi başkanlığına seçilen ve 1 Aralık'ta görevi Donald Tusk'tan devralacak olan Michel, geçen sene aşırı sağcı Flamanların (N-VA) hükümetten çekilmesinin ardından kurulan geçici hükümetin başbakanlığını yapıyordu. Seçimlerin mayısta yapıldığı Belçika'da henüz hükümet kurulamadı.

28/10/2019 12:32