Mumyalarda günümüze ait hastalıklar tespit edildi

Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi'nden kardiyovasküler profesörü Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırma kapsamında milattan önce 2000 ile milattan sonra 1000 yılları arasında yaşamış 18-60 yaş arası üçü erkek ikisi kadın 5 kişinin damar dokuları incelendi. Araştırmada 5 mumyadan 3'ünün zatürre, 1 kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği sonucuna varıldı. 1 kişinin ölüm nedeni ise saptanamadı. Bilim insanları binlerce yıl önce ölen mumyaların ölüm nedeniyle ilgili fikir edinmek için üroloji ve nörolojide de kullanılan ve elektromanyetik spektrum bölgelerini analiz eden yakın kızılaltı spektroskopi kullandı. Mumyalar üzerinde daha önce damarlardaki pıhtılaşmalar ve kireçlenmeyi tespit etmek için tomografi tekniğinin kullanıldığını hatırlatan araştırmacılar, "Ilk kez kullandığımız yakın kızılaltı tekniği ile mumyaların atar damar örneklerinde bol miktarda kolesterole rastlandı. Bu da damar tıkanıklığının o zamanki insanların da bir sorunu olduğunu ortaya koyuyor." dedi.

03/10/2019 09:49