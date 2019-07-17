Kıbrıs'ta 'Parçalı Ay tutulması' böyle görüntülendi
Kıbrıs'ta da çıplak gözle takip edilebilen "Parçalı ay tutulması" güzel görüntülere sebep oldu.
17/07/2019
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16 Temmuz’u 17 Temmuz’a bağlayan gece "Parçalı Ay tutulması" gerçekleşti.
Ayın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü dünyanın gölgesinde kaldı. Kıbrıs'ta da çıplak gözle takip edilebilen "Parçalı ay tutulması" güzel görüntülere sebep oldu.
Türkiye ve dünyanın belli bölgelerinde muhteşem bir manzaraya şahitlik edildi.
Yurdun ve dünyanın çeşitli bölgelerinde ay tutulmasını görmek isteyenler sokağa çıktı.Kimileri ise objektiflere sarıldı.
"Parçalı ay tutulması" (KIBRIS-Fotoğraf:Mert Taşan)
İşte Türkiye ve dünyadan parçalı Ay tutulması görüntüleri....