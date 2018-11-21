Çekilen okyanus suları depremleri tetikleyebilir

Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan Mariana Çukuru (En dip noktası su yüzeyinin 11 kilometre aşağısında) etrafındaki sismik sensörler ağı verilerinin kullanıldığı araştırmaya göre, Pasifik plakası Filipinler plakasının altına doğru kayıyor.

Washington Üniversitesş'nden Chem Cai'nin başkanlığını yağtığı ekip, okyanusun derinliklerinden her milyon yılda 3 milyar telegram (1 telegram=1 milyar kilogram) suyun yer yüzeyinin altına çekildiğini hesapladı. Cai, bu oranın daha önce tahmin edilenin 3 katı daha fazla olduğunu kaydetti.

Columbia Üniversite'nden deniz jeolojisi ve jeofizik araştırmacısı Donna Shilington, Dünya yüzeyinin altındaki suyun magmanın gelişmesine katkıda bulunabileceğini ve bunun da yeni depremleri tetikleyebileceğini belirtiyor.

Araştırmanın sonucunun doğurduğu sorulardan biri de çekilen suyun nasıl ve ne kadarının dışarı çıktığı. Derinlerdeki sular genellikle volkanik hareketlerle birlikte yeryüzüne ulaşıyor.

Araştırma lideri Cai, okyanuslarda kayıp su olmadığını kaydediyor. Bu, yer kabuğunun içine sızan su miktarının geri çıkanla eşit olması anlamına geliyor. Bu noktada bilim adamlarının Dünya'nın içindeki suyun nasıl hareket ettiğine dair net verilere ulaşamadığı biliniyor.