Bangladeş'te 2010 yılından bu yana tren raylarında kulaklıkla yürüyen 535 kişi öldü

Bangladeş'in ölümcül kazalarla ve intiharlarla meşhur demiryollarında her yıl yaklaşık 1000 ölüm vakası gerçekleşiyor.

Bangladeş polisi tarafından yapılan açıklamada ise, söz konusu ölümlerin bir kısmının 'kulaklıkla yürüyenlerden' oluştuğu ve 2010 yılından bu yana toplamda 535 kişinin tren geçiş bölgelerinde kulaklıkla yürüdüğü için hayatını kaybettiği belirtildi.

'YASAK OLSA DA İNSANLAR UYMUYOR'

Dakka demiryolu polis şefi Faroque Mozumder, konuyla ilgili AFP'ye yaptığı açıklamada "Ülkede tren rayları bölgesinde kulaklık takmak yasak. Ancak hala çok sayıda insan bu yasağa uymuyor ve trenler tarafından öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

Söz konusu kazalar, 2014 yılında kaydedilen 109 ölümle rekor seviyeye ulaşmıştı. Polis, yapılan kampanyalar sonucunda bu konudaki farkındalık artsa da yine de ölümlerin devam ettiğini söyledi ve bu sene de 54 kişinin aynı nedenle hayarını kaybettiğini açıkladı.

'ÖLÜMCÜL SONUÇLARIN FARKINDA DEĞİLLERMİŞ GİBİ YÜRÜYORLAR'

Demiryolu polis şefi yardımcısı Morshed Alam da, düzenledikleri farkındalık toplantıları, dağıttıkları broşürler ve yaptıkları sesli anonslarla uyardıklarını söyledi ve şunları ekledi:

"Ancak insanlar hala ölümcül sonuçların farkında değillermiş gibi aynı şekilde tren raylarında yürüyorlar."

YAKLAŞIK 6 BİN İNSAN ÖLDÜ

Bölgedeki bir diğer tehlkie ise rayların yakınlarında kurulan yerleşim birimleri. Bölgedeki çok sayıda gecekondu ve treen rayları yakınlarında kurulan tezgahlar, mevcut tehlikenin artmasına yol açıyor.

Polis tarafından yapılan açıklamalara göre ayrıca, son 6 buçuk yıl içerisinde ülkenin 2800 kilometrelik tren hattı boyunca yaklaşık 6 bin insan hayatını kaybetti.