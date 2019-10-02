Rus Bilim İnsanları Akıllı Spor Ayakkabı Geliştirdi

Bluetooth teknolojisi ile beraber yapılan ve tüm akıllı telefonlar ile uyumlu halde çalışabilen bu yeni akıllı ayakkabı bir uygulama tarafından kontrol ediliyor. Telefonun GPS sistemini kullanarak kendi uygulaması üzerinden gideceğiniz yeri belirlediğinizde ayağınıza küçük titreşimler göndererek sizi gideceğiniz yöne doğru yönlendiriyor.

BiGiPiS ismi verilen projenin tasarımcıları Aleksander Pinçuk ve Maksim Levkin, konuyla ilgili Sputnik’e yaptıkları açıklamada, ‘Eğer gideceğiniz yöne doğru yürürken sağa dönmeniz gerekiyorsa sağ ayakkabınız titrerken, sol dönüş için sol ayakkabınız titriyor. Bluetooth teknolojisi ile beraber yapılan ve tüm akıllı telefonlar ile uyumlu halde çalışabilen bu ayakkabı bir uygulama tarafından kontrol ediliyor. Yönlendirmenin yanısıra bu ayakkabı insanın katettiği mesafe, attığı adım sayısı ve yaktığı kalori miktarını da gösteriyor’ ifadelerini kullandı.

Akıllı giyim pazarının yıldan yıla hızlı şekilde büyüdüğüne dikkat çeken genç araştırmacılar, ileride BiGiPiS projesini daha da geliştirmeyi planladıklarını kaydederek birkaç yıl sonra akıllı spor ayakkabının popülerliği açısından akıllı saati bile geride bırakabileceğini savundu.

02/10/2019 15:04