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Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı Komitede Ele Alınıyor

Cumhuriyet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komitesi “Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Gıdaların Resmi Kontrolü ve Hijyen Yasa Tasarısı”nı görüşmeye devam etti

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30/10/2019

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Gıdaların Resmi Kontrolü Ve Hijyen Yasa Tasarısı Komitede Ele Alınıyor

UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplanan komite, Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırılarak hazırlanan tasarının madde madde oylanmasını bugünkü komitede sürdürdü. Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına davetliler ve görevliler katılarak görüşlerini ifade etti. UBP Milletvekili Ersan Saner başkanlığında toplanan komiteye, Başkan Vekili CTP Milletvekili Armağan Candan, UBP Milletvekili Özdemir Berova, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Erkut Şahali, HP Milletvekili Jale RefikRoger, HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu ve CTP Milletvekili SalahiŞahiner katıldı. 

30/10/2019 14:56
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TAGS: haber, kıbrıs, gıda, komite
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