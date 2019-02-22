Sıddık’tan “Strovilya” (Akyar) Açıklaması

Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü 'nün (UNFICYP) Sözcüsü Alim Sıddık, “Fileleftheros” gazetesinde çıkan “Türk ordusunun Strovilya’da ilerlediği”ne dair haberi Rum Haber Ajansı’na yorumladı.

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre Kıbrıs'taki Birleşmiş (BM) Barış Gücü 'nün (UNFICYP) Sözcüsü Alim Sıddık, UNFICYP’in, “Strovilya”’daki (Akyar) durumu bildiğini ve gerginliği azaltmak amacıyla her iki tarafla temasta olduğunu söyledi.

Sıddık sürmekte olan bu durumun bilgileri dahilinde olduğunu, neden gerilimin bulunduğu ve bunun nasıl azaltılacağını görmek için her iki tarafla da irtibat halinde olduklarını belirtti.

“Fileleftheros” gazetesinin haberine atfen, Türk ordusunun, elindeki toprağı artırarak ve de Kıbrıslı Rumların erişimini engelleyerek “Strovilya” bölgesinde ilerlediğini ileri süren gazete, yine aynı habere atıfta bulunarak, Türklerin, varil, zincir ve parmaklık kullanarak İngiliz Üslerine komşu olan, üç ailenin ikamet ettiği üç evin bölgesini kuşattığını (ablukaya aldığını) iddia etti.

PRODROMU

Habere göre hükümetin, “Strovilya” (Akyar) konusunu nasıl ele alacağına dair bir soru üzerine açıklama yapan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu, devletin makamlarının, konuyu, BM ile istişare içerisinde ele almakta olduğunu belirtti.

“Strovilya”’da meydana gelen olayın ne kadar ciddi olduğunun sorulması üzerine Prodromu, bütün olayın değerini şu ana kadar saptamadıklarını, bu nedenden dolayı da belirli bir açıklama yapmadıklarını ifade etti.