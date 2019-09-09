Balses Kupası Mormenekşe’nin (2-0)

Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Kurucu Başkanlarından olan Cemal Balses anısına oynanan karşılaşmada gülen taraf Mormenekşe oldu.

Mormenekşe Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün Kurucu Başkanlarından olan Cemal Balses anısına oynanan karşılaşmada gülen taraf Mormenekşe oldu. Karşılaşma Mormenekşe ile Ozanköy arasında oynanırken, gülen taraf 2-0’lık skorla Mormenekşe oldu. Mormenekşe’ye kupayı getiren golleri yeni transfer İrfan Boşnak kaydetti. Maç sonrasında düzenlenen ödül töreninde anı maçına katılım gösteren her iki kulübe kupaları takdim edildi.