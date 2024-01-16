''De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli'' yarın ve perşembe günü DAÜ Aktivite Merkezi’nde yapılacak

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16/01/2024

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''De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli'' yarın ve perşembe günü DAÜ Aktivite Merkezi’nde yapılacak

“De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli” yarın ve perşembe günü DAÜ Aktivite Merkezi’nde yapılacak. Panelde, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi de konuşmacı olacak.

Hareketten yapılan açıklamaya göre, Maastricht Üniversitesi ve Children Rights Research tarafından düzenlenecek panelde, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Başkanı Sude Doğan panelist olarak yer alacak. 

Panel, İngilizce olacak.

16/01/2024 13:53
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TAGS: De Facto Ülkelerde Çocuk Hakları Paneli, daü, haber
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