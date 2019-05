Death Stranding PlayStation Store'da göründü!

Death Stranding ön sipariş reklamı PlayStation Store üzerinde göründü.

Reklam görselinde belirtilene göre, Kojima Productions tarafından geliştirilen yapımı ön sipariş veren kullanıcılara PlayStation 4 dinamik teması, PlayStation Network avatarı (Chibi Ludens) ve şu oyun içi öğeler (Altın "Sam" güneş gözlüğü, altın zırh, altın şapka ve hız arttıran giyilebilir altın iskelet) sunulacak.

Bu öğelerin hikayede ilerleledikçe açılacağı not edilmiş. Kojima Productions, bugün Death Stranding ile ilgili bir haber - fragman paylaşılacağını doğruladı. PlayStation Store'da ön sipariş reklamının görünmesi çıkış tarihinin bugün duyurulacağını işaret ediyor. Hideo Kojima da birkaç gündür Death Stranding ile teaser videolar yayınlamaya devam ediyor.

‘Create the Rope’, ‘Help Us Reconnect’, ‘Tomorrow is in Your Hands’ Açık dünya aksiyon oyunu Death Stranding Sony'nin E3 2016'da basın konferansında PlayStation 4 için duyurulmuştu. Bakalım bugün oyun hakkında bizi ne gibi detaylar bekliyor olacak hep beraber bekleyip göreceğiz.