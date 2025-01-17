Debouto Miracle Değirmenlik’te

Aksa Süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik Quentın Debouto’yu kadrosuna dahil etti.

Akabueze ile yollar ayrıldı

Antalya kampına geç katılan ardından ise dün izin sonrası ilk idmana katılmayan yabancı oyuncu Emmanuel Akabueze ile yolları ayırma kararı alan Miracle Değirmenlik takımı, elini çabuk tutarak Göçmneköy’de ilk devreyi geçiren Quentın Debouto’yu kadrosuna dahil etti. Az önce kulüp başkanı Hakan Törehan ile bir araya gelen Debouto her konuda anlaşma sağlayarak ikinci devre Miracle Değirmenlik forması giyecek.