Dede Tahir Lord vahşete dayanamadı

Annesi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ercan Kaya Kunduracı’nın dedesi 64 yaşındaki Tahir Lord, rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Anne B.L.K 'ın oğlu Ercan'ı bıçakladığı sırada olay yerinde yaşananlara şahitlik eden Dede Tahir Lord'un kalbi gördüklerine dayanmadı. Olay yerinde kalp krizi geçiren Tahir Lord kaldırıdıldığı hastanede kurtarılamadı ve öldü.

Olay Gönyeli'de saat 19.00 sıralarında yaşnadı...Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Ballı Apartmanında ikamet eden 36 yaşındaki B.L.K. isimli kadın tartıştığı 7 yaşındaki Ercan Kaya Kunduracı isimli oğlunu karın bölgesinden bıçaklayarak öldürdürdü.Ercan Kaya Kunduracı olay yerinde yaşamını yitirdi.. Anne B.L.K. tutuklandı. Babanın polis olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.