Dedeman Holding, maden işçilerinin parasını ödememiş

Konaklama sektöründe Türkiye'de hizmet veren ve kısa bir süre önce ülkemizde Evergreen İnşaat Şirketi ile anlaşma imzalayan Dedeman'ın, gruba bağlı madencilik şirketinde çalışan işçilerin paralarını ödemediği belirtildi.

www.turizmguncel.com haber sitesinin haberine göre, Madencilik ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren Dedeman Holding'in, Kayseri'nin Yahyalı ilçesindeki maden ocağında çalışan işçilerin maaşını 5 aydır ödemediği ortaya çıktı. Ücretleri ödenmeyen Dedeman Madencilik işçileri, dün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı’nda bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.

Yaklaşık 200 işçinin 5 aydır ücretlerinin ödenmediğini, işten çıkarıların da kıdem tazminatlarını alamadığını belirten maden işçileri, ödeme sözlerinin de tutulmadığını aktardılar.

Dedeman Grubundan açıklama

Mağdur işçilerin eyleminin ardından açıklama yapan Dedeman Madencilik, ödemelerin yapılmadığını doğruladı. "Başarı dolu geçen 77 yılda, iş dünyasında olası olan zorluklar ile karşı karşıya kaldığımız dönemler de oldu." denilen açıklamada, işçilerin haklı olduğu ve ücretlerini eksiksiz alacağı ifade edildi.