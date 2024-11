Dedikodu yaptı diye darp etti

Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ahmet Can Varan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Ahmet Can Varan'ın 1 Kasım 2024 tarihinde saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile Lefkoşa’da sakin M. S(E-52-İşsiz-TC)’in yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin aldığı yumruk darbesi ile yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet vererek vahim zarara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis müşteki M.S'nin beyin kanaması ve kafa tasında çatlak olduğundan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Beyin Cerrahi serviste müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Polis Memuru Doğukan Can zanlı Ahmet Can Varan'ın derdest emri gereği tutuklandığını mesele ile ilgili olarak izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini ve vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini ayrıca bölgede bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (Kamalı Haber)

