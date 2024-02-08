Deepfake ile 25,6 milyon dolar çaldılar

Adı açıklanmayan çok uluslu bir şirkette çalışan bir finans çalışanı 200 milyon Hong Kong dolarını (25,6 milyon dolar) havale ederek dolandırıcıların kurbanı oldu.

Hong Kong polisine göre dolandırıcılar, şirketin Birleşik Krallık merkezli finans müdürü kılığına giren çalışanla temasa geçti.

Dolandırılan finansçı, “CFO” ve şirketin diğer tanınabilir üyeleriyle bir video görüşmesine katıldı. Ancak, toplantıdaki girdiği her “kişi”, aslında deepfake ile oluşturulan görsellerdi.

Deepfake, çalışandan kendisini tanıtmasını istedi ve ardından hızla ona 25,6 milyon dolardan oluşan 15 transferini beş yerel banka hesabına yapması talimatını verdi. Görev için bir aciliyet duygusu yarattılar ve ardından çağrı aniden sona erdi. Bir hafta sonra çalışan, şirket içindeki talebi kontrol etti ve dolandırıldığını keşfetti.

Hong Kong polisi şu ana kadar dolandırıcılıkla bağlantılı olarak altı kişiyi tutukladı. Olaya karışan kişiler 2023’te sekiz kimlik kartı çaldı ve 54 banka hesabı kaydı ve 90 kredi başvurusunda bulundu.

Ayrıca en az 20 vakada yüz tanıma yazılımını kandırmak için deepfake kullanmışlardı. Deepfake’lerin yaygın kullanımı, gelişen yapay zeka teknolojisinin artan endişelerinden biri. Bu kadar ileri giderek büyük paralar çalan isimler ile yakalandı.