Kıbrıs’ta ilk kez Girne La Nouba Clup’ta 26 Temmuz Cuma günü düzenlenecek olan dünyaca ünlü Defected etkinliğine Kıbrıslı Rumlardan tepki yağdı.

La Nouba tarafından etkinliğin yapılacağının duyurulmasının ardından, Defected’ın resmi etkinlik paylaşım sayfası ‘defectedevents’ sayısız tepki mesajlarıyla doldu.

Etkinlik paylaşım duyurusunun altına, “Yazıklar olsun size utanın!”, “Ülkemin yasadışı işgal edilmiş bölgesinde olması üzücü”, “İşgal edilmiş Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'den başka bir ülkenin tanımadığı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyorsunuz!” gibi birçok yorum yapıldı.

Açıldığı günden beri dünyaca ünlü sanatçılara ev sahipliği yapan La Nouba Clup, uluslararası etkinliklere de imza atarak, yurtdışından birçok turistin Kuzey Kıbrıs’a gelmesini sağladı.

DEFECTED NEDİR?

Defected, yıllardır özellikle House ve Tech House müzik türlerinde müzik yayınları yapan ve “Defected In The House” konsepti ile dünyanın en prestijli kulüp etkinlikleri ve festivalleri düzenliyor.

1999 yılında Simon Dunmore tarafından İngiltere’de kurulan Defected Records, house müzik kayıtları, derleme albümler, global radyo programları, etkinlikler ve sanatçı ayarlama & yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir plak şirketi.

Defected'ın ilk yayını, İngiltere single listesinde 5 numaraya kadar yükselen Soulsearcher'ın "Can't Get Enough" şarkısı oldu.

Bu erken başarıyı, 2001'de İngiltere single listesinde 1 numara olan Roger Sanchez'in "Another Chance" şarkısı takip etti.

BİRÇOK DÜNYA STARINI BÜNYESİNDE BARINDIRIYOR

2017 yılında Defected, CamelPhat ve Elderbrook’un "Cola" şarkısını yayınladı. Bu şarkı Grammy "En İyi Dans Kaydı" ve Ivor Novello ödüllerine aday gösterilmiş ve İngiltere ve birçok uluslararası bölgede platin plak kazanmıştır. Daha yakın tarihte, Endor’un 2019 çıkışlı "Pump It Up" şarkısı OCC'de 8 numaraya yükselmiş ve birçok bölgede platin plak kazanmıştır.

Bu, bağımsız bir house müzik şirketi için İngiltere'de eşi benzeri görülmemiş bir başarı olarak kabul edildi.

Defected’in kataloğunda Bob Sinclar, Kings of Tomorrow, Masters At Work, Inner City, Dennis Ferrer, Lenny Fontana, DJ Gregory, Mr G, Marc Kinchen (MK) ve daha yakın zamanda Purple Disco Machine, Love Regenerator (Calvin Harris), The Martinez Brothers, Peggy Gou ve daha birçok sanatçının single'ları yer aldı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA BÜYÜK FESTİVALLERE İMZA ATTILAR

Yıllardır dünyanın dört bir yanında büyük müzik festivalleri ve bağımsız kulüp geceleri düzenleyen DEFECTED, 2020 yılında düzenlediği Defected London FSTVL ile 10.000 bilet satarak piyasaya damgasını vurdu.

Defected, İngiltere'de house müziğin yolunu açarak, 20 yılı aşkın süre içerisinde müzik endüstrisinde saygın bir şirket olmayı başardı.

23/07/2024 17:58