Define avcıları mahkemeye çıkarıldı

Çamlıbel’de izinsiz kazı yapılmasıyla ilgili tutuklanan Cuma Deveci, İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak, Yılmaz Güneş ve Bilal Horoz bugün mahkemeye çıkarıldı.

Suçla bağlantılı aranan şahıs H.G. ise dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Uğur Karol, zanlılar Cuma Deveci, İbrahim Kaçar, Mehmet Ali Toprak’ın 27 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’de ormanlık alan içerisinde eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis memuru, yakalanan 3 zanlının ifadesi üzerine suçla bağlantılı Devlet Su İşleri çalışanı Yılmaz Güneş ve Bilal Horoz’un da yakalandığını belirtti. Polis, olay yerinde kürek, kazma, levye ve zanlıların kullanımındaki aracın bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis memuru, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılar ise pişman olduklarını söylerken, mahkeme zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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28/03/2023 19:51