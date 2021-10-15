Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Defne Samyeli, geçtiğimiz günlerde Şişli’de direksiyon başında alkollü yakalanınca ehliyetini kaptırdı!

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15/10/2021

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Defne Samyeli alkollü araç kullandı, ehliyeti kaptırdı

Geçen ay Covid’e yakalanınca sahne programlarını iptal eden Defne Samyeli, karantina süreci bittikten sonra sahnelere hızla geri dönmüştü.
Bir süredir Sorriso Kuruceşme’de program yapan şarkıcı, mekan çıkışı alkollü olmasına rağmen sorumsuz davranarak direksiyon başına geçti.
Trafik kontrolünde alkolmetreye üfleyen ünlü şarkıcının yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Polis çevirmesiyle neye uğradığını şaşıran Samyeli’nin ehliyetine 6 aylığına el konuldu ve şarkıcıya ayrıca 1339 lira para cezası kesildi.

 

 

15/10/2021 09:51
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TAGS: Defne Samyeli
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