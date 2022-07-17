Defne Samyeli: Bedenimi çok iyi tanıyorum!

Şimdilerde şarkıcılık kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri Defne Samyeli, formda görüntüsü ve güzelliği ile yıllara meydan okurken, kızları Deren (25) ve Derin Talu'nun (18) adeta kardeşi gibi duruyor. Fit hali ve Instagram'da yayınladığı bikinili kareleriyle sosyal medyada gündem olan 50 yaşındaki güzel, son olarak Şamdan Plus'a verdiği pozlar ve paylaşımıyla adından söz ettirmeyi başardı.

Ünlüler dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli, "Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile" dedi. Şamdan Plus'a iddialı pozlar veren Samyeli, 867 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladığı mesajda; güzellik sırlarını, spor rutinlerini ve beslenma alışkanlığını anlattı.

"EVDE TRAMBOLİNDE ZIPLIYORUM"

Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum. Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm.

"ABARTTIĞIM DÖNEMLERİN ARDINA KESKİN DÖNÜŞLER YAPIYORUM"

Formda görüntüsü ile övgü alan 50 yaşındaki şarkıcı, "Çok güzel uyurum, en az dokuz saat. Beslenme konusunda da güzel bir denge tutturduğumu düşünüyorum. Bedenimi çok iyi tanıyorum. Güzel yemek yemeyi çok severim, kendimi sevdiğim şeylerden mahrum etmem ama abarttığım dönemlerin hemen ardına mutlaka detoks benzeri keskin dönüşler yapabilirim. Bütün keyif verici şeylere, yemek de bunlara dahil, bağımlı olmamaya özen gösteriyorum. Ben beden-zihin ilişkisi konusunda sanırım çok yol kat ettim. Vücudun işleyişi, duygu ve düşüncelerin biyokimya üzerindeki etkisi, beyin ve hormonlar üzerine o kadar çok okudum ki, kendi fizik bedenim üzerinde bir kontrol sağladığıma inanıyorum" dedi.

"ÖNÜMDEKİ YILLARI HEVESLE BEKLİYORUM"

Eren Talu ile 1995–2011 yılları arasında evli kalan Samyeli, "Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil. Yaşım ilerledikçe yeni yapabildiklerim, geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları. Mantalite buyken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu bana söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

SONBAHARA KİTABI ÇIKIYOR

Öte yandan 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan tescilli güzel, "Şu ana kadar öğrenip tecrübe ettiklerimi bir kitapta topluyorum, sonbahara yetiştirsem ne iyi olur" açıklamasını yaparak, hayranlarını heyecenlandırdı.

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17/07/2022 11:08