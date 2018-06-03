Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkında şok iddia
Yılın sürpriz aşkının kahramanları Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin birlikte yaşama kararı aldığı konuşuluyor. İddiaya göre Samyeli yakında ünlü komedyenin villasına taşınacak.
03/06/2018
Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen ay Samyeli’nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.
O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.
Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent’teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.