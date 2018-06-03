Defne Samyeli, Cem Yılmaz aşkında şok iddia

Bir süredir birlikte oldukları konuşulan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli’nin ilişkileri, geçen ay Samyeli’nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti.

O fotoğraflardan sonra basından kaçmaktan vazgeçen çift, şimdi de ilişkilerini bir adım öteye taşıyor.Cem Yılmaz ve Defne Samyeli birlikte yaşama kararı aldı.

Samyeli, yakında ünlü komedyenin Levent’teki villasına taşınacak. Yılmaz şimdilerde evini sevgilisine hazırlıyor, onun için evde tadilat yaptırıyor.