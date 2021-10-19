Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın tazminat davasında karar

Defne Samyeli, Mustafa Sandal için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak açtığı tazminat davasında karar çıktı.



DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli’nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.



Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sandal’ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Samyeli’nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

Defne Samyeli, Mustafa Sandal için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak açtığı tazminat davasında karar çıktı.



DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli’nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.



Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sandal’ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Samyeli’nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

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19/10/2021 15:24