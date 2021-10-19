Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın tazminat davasında karar

Defne Samyeli, Mustafa Sandal'ın Beni Ağlatma isimli kitabında kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle açtığı 1 liralık tazminat davasını kaybetti.

ads ads ads ads
19/10/2021

ads
ads
ads
Defne Samyeli ile Mustafa Sandal'ın tazminat davasında karar

Defne Samyeli, Mustafa Sandal için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak açtığı tazminat davasında karar çıktı. 

DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli’nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sandal’ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Samyeli’nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

Defne Samyeli, Mustafa Sandal için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de başvurarak açtığı tazminat davasında karar çıktı. 

DEFNE SAMYELİ DAVAYI KAYBETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmaya Sandal avukatı Elif Özpağda ile Samyeli’nin de avukatı katıldı. Mahkeme taraflara son sözlerini sorduktan sonra kararını açıkladı.

Sözcü'den Hayati Arıgan'ın haberine göre; Sandal’ın kitaptaki yazısının tazminat koşullarını oluşturmadığını belirten mahkeme, Samyeli’nin 1 liralık tazminat davasının reddine karar verdi.

19/10/2021 15:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Defne Samyeli, Mustafa Sandal, dava, karar,
MANŞETLER

HK MAGAZİN

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.