Defne Samyeli isyan etti: Bu ülkede kaderimiz bu mu gerçekten?

Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli, Bolu'da Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasındaki ihmaller zincirine isyan etti. Samyeli, "Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten?" diye sordu.

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişiyse yaralandı. Yangın merdivenin olup olmadığı tartışmalara neden olurken faciadan kurtulanlar yangın alarmlarının çalışmadığını söyledi.

Samyeli tedbirsizlik nedeniyle 76 kişinin göz göre göre can verdiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

-Her elim olayda olduğu gibi çaresiz bir kabullenmişlik içindeyiz. Bu ülkenin vatandaşı olarak kaderimiz bu mu gerçekten? 66 kişi göz göre göre can verdi.

"DENETİMSİZLİK, ADAM KAYIRMACILIK, CEHALET, YAPTIRIMSIZLIK..."

-Yangın değil, resmen cinayet... Denetimsizlik, adam kayırmacılık, kolaycılık, cehalet, yaptırımsızlık ve bu ülkede 'iş' düzeninin DNA'sına işlenmiş kim bilir daha hangi ilkel özelliklerle bezeli bir zihniyet.

"BAKALIM SORUMLU KİM ÇIKACAK, NASIL BİR BEDEL ÖDEYECEK?"

Bakalım bu kez sorumlu kim çıkacak? Nasıl bir bedel ödeyecek? Bolu Kartalkaya'daki bu felakette yaşamını yitiren herkese Allah'tan rahmet, tüm ailelere ve sevenlerine bütün kalbimle baş sağlığı ve sabır diliyorum.