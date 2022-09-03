Defne Samyeli: Teşhirci neye göre, kime göre?

Defne Samyeli, geçtiğimiz hafta sözü Sibel Algan’a, müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Mustafa Ceceli’ye ait ‘Abidin’ parçasını sevenleriyle buluşturdu. Yeni eseriyle ilgili olarak, “Bundan sonra hiçbir şeyi kafama takmayacağım’ diyenleri dansa davet ediyorum. Tek bildiğim şey de bizi müzik kurtaracak” açıklamasını yaptı.

YORUM YAĞDI!

Bir dönem oyunculu olarak kamera karşısına geçen, son dönemde ise müzik kariyeriyle ön planda olan eski haber spikeri, önceki gün Etiler'de bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. İlk şarkısına çektiği klipte adeta avuç avuç çikolata yediği sahnelere sosyal medyada yorum yağan ünlü şarkıcıdan olumsuz mesajlara cevap geldi.

"İNSANLAR ÇİKOLATA YEMİYOR MU?"

Elleriyle çikolata yediği anlar sebebiyle teşhircilikle itham edilen Defne Samyeli, söz konusu eleştirilere sert çıktı:

Benim çikolata yememde ne varmış? Çikolata yemiyor mu insanlar, ben yiyorum. Canım sıkıldığı zaman özellikle daha çok yemek yiyorum. 'Duygusal yiyicilik' diye bir şey var. Bu bir gerçek. Bir klibin orasına burasına bakıp, onunla ilgili yapılan yorumlar sahibine aittir. Kim ne gözle izliyorsa ona göre yorum yapar. 'Teşhirci' ne demek? Hangi gözlükle insanlar bakıyorsa ona göre bir yorumda bulunuyorlar. Kimin teşhirci olduğuna bununla ilgili yorum ifade eden kişi karar veremez ki! Kime göre, neye göre kimin teşhiri? Bana göre değil, nokta. Ben bildiğim yolda ilerlerim her zaman.

"15 YILDIR YAŞLANMA ETKİLERİNİ HİSSETMİYORUM"

1991'de katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan, formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan 50 yaşındaki ünlü isim, "Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil. Yaşım ilerledikçe yeni yapabildiklerim, geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları. Mantalite buyken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu bana söylüyorlar" şeklinde konuşmuştu.

"EVDE TRAMBOLİNDE ZIPLIYORUM"

Tescilli güzel, "Spor yapmaya 20’li yaşlarımda başladım. Ağırlık, kardiyo, pilates... Hatta pilates hocalık sertifikam da var. Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada 2-3 günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var. Örneğin trambolinim var evde, zıplıyorum. Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm" demişti.

Öte yandan gençlik formulü çok merak edilen Defne Samyeli, bir kitap yazacağını ve bu konudan bahsedeceğini dile getirmişti: Yaşım ilerledikçe tecrübelerim artıyor ve çok talep geldiği için yazdığım bir kitap. İnsanların vücudunun işleyişi konusunda bir fikir sahibi olması gerekiyor, 'Vücudumun kimyasını nasıl etkilerim' diye düşünürseniz ve araştırırsanız yaşlanma büyük oranda duruyor.

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03/09/2022 11:42