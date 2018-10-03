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Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’dan sürpriz karar

Birliktelikleriyle 2018 yaz aylarına damgasını vuran komedyen Cem Yılmaz ve sunucu Defne Samyeli'nin evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edildi.

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03/10/2018

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’dan sürpriz karar

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkilerini nikah masasına taşınıyor. Yaklaşık olarak yedi aydır birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin, Çeşme’de bir otelde nikah masasına oturacakları öne sürüldü. Milliyet’in haberine göre, 45 yaşındaki Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay evlenecek.

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TAGS: Defne Samyeli, Cem Yılmaz, haber, kıbrıs
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