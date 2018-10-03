Defne Samyeli ve Cem Yılmaz’dan sürpriz karar

Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkilerini nikah masasına taşınıyor. Yaklaşık olarak yedi aydır birlikte olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin, Çeşme’de bir otelde nikah masasına oturacakları öne sürüldü. Milliyet’in haberine göre, 45 yaşındaki Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler projesinin çekimlerinin bitmesinin ardından önümüzdeki ay evlenecek.