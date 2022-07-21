Defne Samyeli: Yaş konusu gündemimde değil

Fiziği, enerjisi ve aktifliği ile gençlere meydan okuyan 50 yaşındaki şarkıcı Defne Samyeli, “Yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil. Zaman neredeyse duruyor” dedi.

2 çocuk annesi Defne Samyeli, fit vücudunun sırrını ve beslenme alışkanlığını anlattı.

Şamdan dergisine konuşan Samyeli, 20’li yaşlarda spora başladığını, ağırlık, kardiyo ve pilates çalıştığını söyledi.

Sertifikası var

“Pilates hocalık sertifikam da var.” diyen Samyeli, şöyle devam etti:

“Egzersizi çok seviyorum fakat zaman yaratamıyorum istediğim kadar. Haftada iki üç günle sınırlı. Elimde olsa daha çok yapmak isterim. Bununla birlikte her gün düzenli yaptığım birkaç egzersiz var.”

“Yaş gündemimde değil"

50 yaşındaki Samyeli, “Son 15 yıldır neredeyse yaşlanma etkilerini hissetmiyorum bile. Bu nedenle yaş konusu endişe boyutunda gündemimde değil. Yaşım ilerledikçe geliştirdiğim yeteneklerim, yeni tecrübelerim beni o kadar heyecanlandırıyor ki, korku değil hevesle bekliyorum önümdeki yılları.

"Zaman neredeyse duruyor"

Mantalite buyken, zaman neredeyse duruyor. Anlıyorum ki, çok kişiye bu anlamda faydam dokunacak, bir ilham kaynağı olduğumu görüyorum; kadınlar ve genç kızlar bana her ulaştıkları platformda bunu söylüyorlar. Şu ana kadar öğrenip tecrübe ettiklerimi de bir kitapta topluyorum, sonbahara yetiştirsem ne iyi olur.” şeklinde konuştu.

“Asansöre binmem, en az 9 saat uyurum”

Asansöre binmediğini, yüzünü egzersizle çalıştırdığını aktaran Samyeli, “Trambolinim var evde, zıplıyorum. Ayrıca çok aktif yaşayan biriyim. Yürürüm, asansöre binmem, merdiven çıkarım. Yüzümü de egzersizle çalıştırıyorum, son 19 yıldır. Çok büyük faydasını gördüm. Çok güzel uyurum, en az 9 saat.” dedi.

“Bedenimi çok iyi tanıyorum”

Beslenme konusunda da güzel bir denge tutturduğunu belirten güzel şarkıcı, “Bedenimi çok iyi tanıyorum. Güzel yemek yemeyi çok severim, kendimi sevdiğim şeylerden mahrum etmem ama abarttığım dönemlerin hemen ardına mutlaka detoks benzeri keskin dönüşler yapabilirim.

"Beden-zihin ilişkisinde çok yol katettim"

Bütün keyif verici şeylere, yemek de bunlara dahil, bağımlı olmamaya özen gösteriyorum. Ben beden-zihin ilişkisi konusunda sanırım çok yol katettim. Vücudun işleyişi, duygu ve düşüncelerin biyokimya üzerindeki etkisi, beyin ve hormonlar üzerine o kadar çok okudum ki, kendi fizik bedenim üzerinde bir kontrol sağladığıma inanıyorum.” diye konuştu.

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21/07/2022 10:00