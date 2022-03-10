Defne Samyeli yine çok iddialı!

Kariyerine spikerlik yaparak başlayan ve sonrasında oyunculuk ile şarkıcılığı aynı anda devam ettiren 49 yaşındaki Defne Samyeli, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Sağlıklı beslenmeye ve sporuna özen gösteren iki çocuk annesi Samyeli, tercih ettiği kıyafette kusursuz fiziğini bir kez daha gözler önüne serdi.

KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Defne Samyeli, son sahnesinde derin bacak dekolteli, dantel detaylı siyah bir elbise tercih etti. Samyeli, elbisesiyle verdiği pozları da Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

İddialı tarzıyla zaman zaman gündeme gelen ünlü ismin pozlarını gören takipçileri ise "Çok güzelsin çok", "Şahanesin", "Muhteşemsin" gibi yorumlar yaptı.

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10/03/2022 17:52