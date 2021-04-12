Defne Samyeli’nin New York pozları olay oldu

Paylaşımları ve aşk hayatıyla magazin dünyasının çok konuşulan isimlerinden olan Defne Samyeli, yine adından söz ettirmeyi başardı.

Teksas ve Miami’de tatil yapan Samyeli, son olarak New York’a gitti. Samyeli, New York caddelerinde çekilen fotoğraflarını, 800 bin takipçili Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Samyeli’nin siyah taytıyla verdiği pozlarına kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Defne Samyeli’nin takipçileri; “Sanki 49 değil de 19 gibi’, “Kraliçe seçildiği 1991 yılından daha havalı ve genç duruyor” şeklinde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Üç ay sonra 49. yaşına basacak olan Defne Samyeli, fiziği ve güzelliği ile görenleri kendisine hayran bırakıyor.

“ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ”

Defne Samyeli geçen aylarda Cem Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

* İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında.

* 1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli'nin kızları Deren 24, Derin ise 17 yaşında.

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12/04/2021 15:16