Defneler ve Mayalar, Cimnaslig’e hazır

KKTC Cimnastik Federasyonu kafilesi İstanbul'da düzenlenecek olan Artistik Cimnaslig Minik Kızlar müsabakası için İstanbul'a gitti.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki kafilede, yönetim kurulu üyesi Basri Aydoğan, antrenörler Mustafa Erbulut ile Hasan Aksoy ve sporcular Maya Uluca, Maya Küçükakçalı, Defne Conkbayır ve Defne Erönen yer alıyor.

Bu arada Artistik Cimnaslig Minik Kızlar müsabakaları madalya hedefi ile hazırlanan minik sporcumuz Türkan Kılıç’ın, rahatsızlanarak kafileden ayrılmak zorunda kalması kafileyi üzdü.

KKTC Cimnastik Federasyonu sporcuları İstanbul'a gider gitmez, kısa bir dinlenme sonrasında ise antrenmanlarına başladı.

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19/11/2021 18:58