Değer: Sürdürülebilir kalkınma hedefleri…

Avrupa Birliği tarafından Sivil Toplum İşbaşında VII hibe çağrısı kapsamında finanse edilen, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği tarafından yürütülen, “Birleş, Harekete Geç, Dönüştür: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Birliği Güçlendirme” projesi açılış etkinliği yapıldı.

Sivil Toplum İnisiyatifi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün dernek binasında gerçekleştirilen etkinlik Dernek Yürütme Kurulu Başkanı Süreyya Çelmen Değer’in açılış konuşmayla başladı. Ardından Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty konuştu.

DEĞER: “SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ…”

Dernek ve proje hakkında bilgiler veren Değer, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’nin, evrensel insan hakları sözleşmeleri doğrultusunda hareket eden hak temelli bir örgütü olduğunu vurguladı.

Değer, sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunarak, ortak sorunların ortak mücadeleyle çözülebileceğinin altını çizdi. Değer, “Birleş, Harekete Geç ve Dönüştür” projesinin sivil toplum örgütlerinin sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda bilgi ve birikimini arttırmayı, söz konusu ortak alanlarda ortak savunuculuk yapmalarına imkân sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

DOCHERTY: “KÜÇÜK AMA İDDİALI BİR PROJE”

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty de konuşmasında, Sivil Toplum İnisiyatifi Derneği’ni ilk kez Avrupa Birliği’nden hibe almasından dolayı tebrik ederek, projenin küçük ama iddialı olduğunu söyledi.

Docherty, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri üzerinde yapılan çalışmaların Kıbrıs'ın kuzey kesiminde ön plana çıkmadığını ancak yerel sorunlar nedeniyle büyük resmi gözden kaçırmamak gerektiğini belirterek, “Ağaçları olduğu kadar ahşabı da görebilmemiz gerekir. Aktivistler için kapasite geliştirme faaliyetleri ve genel halk için bilgilendirme kampanyası bu nedenle çok önemlidir ve umarız ki insanlar konulara ne kadar duyarlı olurlarsa, konulara ilişkin bilgi ve farkındalık da o kadar artar” dedi.

Docherty, projenin uzun bir iş birliği döneminin başlangıcı olacağına inandığını da belirtti.

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30/03/2022 13:59