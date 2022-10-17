'Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi' perşembe günü yapılacak

Girne Belediyesi’nin katkıları, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile Kız Kardeşim Projesi işbirliğinde perşembe günü saat 10.30’da Girne Bandabuliya’da “Değer Yaratan Kadın Girişimciler Zirvesi” gerçekleştiriliyor.

“Sürdürülebilirlik Ekseninde Kadın Girişimciliği ve Kurumsal İtibar” konulu panel, “Tasarım Odaklı Değer Yaratmak” konulu eğitimin gerçekleştirileceği organizasyona, tüm bölge kadınları, kamuda ve özel sektör çalışanı kadınlar, üniversite öğrencileri ve girişimcilik konusunda ilgi duyan tüm kadınlar davet edildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, etkinlik çerçevesinde, 10.00’da açılış film gösterimleri ve açılış konuşmalarının ardından saat 12.00’de Moderatör Awen for Us Kurucusu Aylin Löne yönetiminde, “Sürdürülebilirlik Ekseninde Kadın Girişimciliği ve Kurumsal İtibar” konulu bir panel gerçekleştirilecek.

Panelde, UN SDSN Türkiye YK Üyesi Dr. Tamer Atabarut, GİKAD Yönetim Kurulu Üyesi Didem Kaner, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Panel sonrasında ise Mete Yurtsever tarafından, “Tasarım Odaklı Değer Yaratmak” konulu, Girişimci Kadınlar için, bir saatlik eğitim gerçekleştirecek.

-Güngördü: "Kadının üretim mekanizması içinde daha kolay yer alması desteklenmeli"

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, kadın girişimciliği ve kadının üretiminin ekonomik yaşamda var olması, kadının üretim mekanizması içinde çok daha kolay bir biçimde yer almasının desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Güngördü, kadın girişimciliği konusunda farkındalık yaratmak, ülkeye daha fazla kadın girişimci kazandırmak, kadınların çalışma ortamlarını iyileştirerek, iş yaşamında daha etkin rol almalarını sağlamak adına yapılan çalışmalara destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs’ta GİKAD’ın bu konuda örnek çalışmalar yaptığına işaret eden Güngördü, böylesi bir organizasyonun Girne’de olmasından dolayı GİKAD Başkanı İçim Kavuklu’ya, yönetim kurulu ve tüm dernek üyelerine, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye ortaklığında yürütülen Kız Kardeşim Projesi’ne emek veren herkese teşekkür etti.

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17/10/2022 13:40