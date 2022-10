“Değer Yaratan Kadın Girişimciler” zirvesi yapıldı

Girne Belediyesi’nin katkıları Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ile “Kız Kardeşim Projesi” iş birliği çerçevesinde “Değer Yaratan Kadın Girişimciler” zirvesi düzenlendi.

Girne Bandabuliya’da düzenlenen etkinliğin açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, GİKAD Başkanı İçim Kavuklu, Coca Cola Türkiye Genel Müdürü Başak Karaca, Girne Belediyesi’ni temsilen Naile Soyel, Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Süru Kır birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından plaket töreni yapıldı ve ardından panele geçildi.

Kavuklu: Bu mekanın üreten kadınlarımıza ulaşabilmesi için çok çaba sarf ettik

GİKAD Başkanı İçim Kavuklu konuşmasında, “Kız Kardeşim Projesi”yle tanıştıktan sonra derneğin yollarında değişiklik olduğunu kaydetti.

Kız kardeşlerin yardımlaştığını ve paylaştığını dile getiren Kavuklu, “Kız kardeş olmak için kan bağı değil can bağı olmak gerekir.” ifadelerini kullandı.

Zirvenin Girne Bandabuliya’da yapılamasının anlamına işaret eden Kavuklu, “Bu mekan Osmanlı zamanında açık pazarmış. İngiliz İdaresi döneminde kapalı pazara dönüştü. Bu mekanın üreten kadınlarımıza ulaşabilmesi için çok çaba sarf ettik.” şeklinde konuştu.

Bandabuliya’nın tarihçesinin önemine dikkat çeken Kavuklu, bu mekanın bundan sonra kapanmaması için gereken her şeyin yapılması gerektiğini söyledi ve siyasilerden destek istedi.

“Kız Kardeşim Projesi” ve Coca Cola iş birliğiyle yapılan faaliyetlere de değinen Kavuklu, Kıbrıs adasının cennet olduğunu, Doğu Akdeniz en stratejik adası konumunda bulunduğunu dile getirdi ve “Kıbrıs'ın tarihi 10 bin yıl öteye gitmektedir. 1571’den itibaren bu ada var olmaktadır.” dedi.

Bu topraklarda yetişmiş, eğitim alan kadınlar olarak, tıpkı Coca Cola’nın yaptığı gibi kadınların tüm alanlarda söz sahibi olması ve geleceği temsil edecek kadınların liderliğini geliştirmek için çaba harcadıklarını dile getiren Kavuklu, kadınları en doğudan en batıya, en kuzeyden en güneye güçlendirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

En büyük zenginliklerini GİKAD Akademi’den aldıklarına dikkat çeken Kavuklu, GİKAD olarak kırsal kesimi dolaşarak üreten kadınları iş hayatına kazandırdıklarını kaydetti.

Kadınları güçlendirmek için projeler yaptıklarını dile getiren Kavuklu, kadınların ürettikleri tüm ürünleri, otellere ulaştırdıklarını ve ayrıca fuarlarda alıcıyla buluşturarak ülke tanıtıma katkı yaptıklarını kaydetti.

Kurdukları kooperatiflerle yetenekli kadınları eğittiklerini ve aldıkları siparişlerle topluma kazandırdıklarını kaydeden Kavuklu, projelerini anlatarak, kadınlara istihdam yaratmak ve girişimcilik ekosistem içerisinde bulunarak ülkenin gelişimine katkı koyacaklarını belirtti.

Girne Belediyesi adına konuşma yapan Naile Soyel de, zirvenin Girne Belediyesi ev sahipliğinde yapılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Girne Belediye Başkanı’nın yurt dışında olmasından dolayı zirveye katılamadığını dile getiren Soyel, Girne Belediye Başkanı’nın yapılan projeleri desteklediğini ve zirvenin başarılı geçmesini dilediğini kaydetti.

Karaca: Bir kadın demek beş kişi demektir

Coca Cola Türkiye Genel Müdür Başak Karaca da konuşmasında, “Kız Kardeşim” projesi kapsamında verilen eğitimler ile kadınlara yol gösterdiklerini kaydetti ve “bir kadın demek beş kişi demektir.” dedi.

Projelerin sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çeken Karaca, projeler tek başınızla değil paydaşlar ile yapılmasının önemine dikkat çekti ve GİKAD ile birlikte çalışmayı önemsediklerini belirtti.

Projede olan kız kardeşlerine seslenen Karaca, kadınların yaşadıkları zorluklarından bahsetti ve “lütfen yılmayın. Kadının elinin değdiği her yer bereket ile gelir.” dedi.

Kır: “Sen yeter ki üret” sloganıyla hareket ediyoruz

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Süru Kır, Bakanlık olarak kadınların yanında yol arkadaşlığı yapmakta olduklarını kaydetti.

Hayatın her aşamasında her yere dokunan, her yerde olan kişilerin kadın olduğunu dile getiren Kır, izlenen politikalarla kadınlara desteklerinin sürdüğünü belirtti.

Kır, kadın kooperatif desteklediklerini kaydederek projelerini anlattı. Kır, yeniliklerin aktarılması için el birliğiyle çalıştıklarını ve “Sen yeter ki üret” ana sloganıyla hareket ettiklerini söyledi.

Taçoy: Kadınlara gereken desteği sağlayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da, GİKAD’ın çalışmalarını bildiğini ve takdir ettiğini kaydetti.

Kadını daha ileriye çıkarmak için projeler üretmenin sosyal devletin görevi olduğuna dikkat çeken Taçoy, bazı teşvikleri sosyal yatırımlar açısından sunmaya çalıştıklarını belirtti.

Kadın dendiği zaman cesaret gördüklerine dikkat çeken Taçoy, birçok projelerinin olduğunu söyledi ve kadınlara gereken desteği sağlayacaklarını vurguladı.

“Kadına şiddetti” önlemenin üzerinde durduklarını kaydeden Taçoy, yaptıkları protokollerle çalışmaya devam edeceklerini, kız kardeşlerin yanında da erkek kardeş olarak durmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, tarih boyunca kadınların verdiği mücadelenin önemine dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, GİKAD’ı yaptıkları proje ve organizasyonlardan dolayı tebrik etti.

Kadınların iş hayatına kazandırılmasında emeği geçen herkesi kutlayan Tatar, GİKAD’ı Kıbrıs Türk kadınının cesaretlendirilmesi ve üretime katkı koyması adına yaptığı projelerden dolayı kutladı.

Tarih boyunca kadınların verdiği mücadelenin önemine de dikkat çeken Tatar, rahmetli Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük’ü de yad ederek verdiği hizmetlerin toplum için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların her platformda gösterdikleri başarının devam ettirilmesi için her türlü desteği verdiğini ve vermeye de devam edeceğini dile getirerek, zirvenin başarılı geçmesini diledi.

20/10/2022 15:08