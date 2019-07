Değirmenci'den Yetkililere Çağrı

Haber Kıbrıs-Zeynep Uyar

45 yaşındaki Down Sendromlu kardeşine bakan Canev Değirmenci bu tarz çocukların akıl hastası niteliği taşımadığını durumun genetik farklılık olduğunu belirtti. Down Sendromlu çocukların yaşları büyük olsa bile 2.5 yaşında gibi davranan ve ailelerin bakımına muhtaç olduğunu belirtti. Down Sendromlu olup anne babası vefat eden çocukların haklarını aramalarını gerektiğini kaydeden Değirmenci, diğer Down Sendromlu çocukları olan ailelere haklarını aramalarını ve yetkililerle irtibata geçmelerini söyledi. Canev Değirmenci kardeşi Savaş’ın durumunu, yaşadığı sıkıntıları ve yetkililerin bu konu ile ilgili çalışmalarını Haber Kıbrıs’a anlattı

Savaş’ın durumu hakkında bize bilgi verebilir misiniz?

Savaş 45 yaşında ama aslında 2.5 yaşında. Savaş gibi çocuklara siz yemek verirseniz yerler, vermezseniz yemezler. Biz onun ablası olarak yanındayız. Fakat Savaş’ın hakları verilecek ki biz onların yanlarında olabilelim ve daha iyi bakalım.

Savaş ailesinin haklarından yararlanabiliyor mu?

Savaş şu an da babasının haklarından yararlanmaya çalışıyor. Bazı zorluklarla karşılaştık. Yok kurul kararları, prosedürler vs. Barış ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sürekli götürdük. Bu çok yanlıştı, bunun olmaması gerekirdi. Bu savaşı olumsuz yönde etkiledi.

Peki Savaş hastaneye gittiğinde ne gibi zorluklar yaşadı, psikolojisini nasıl etkiledi bu olay?

Savaş’ın 1994 yılından itibaren Down Sendromlu raporu olmasına rağmen Çalışma Bakanlığı Sosyal Sigortalar bu raporu Kabul etmedi, yenilenmesi gerektiğini söylediler. Biz hastane doktoru Tijen hanımdan rica etmemize ragmen götürülmesin Savaş hastaneye diye bize Savaş’ın hastaneye gelmesi gerektiğini söyledi. Biz Savaş’ı 2.5 saat hastanede tuttuk ve o günü unutamam. Psikolojik olarak kötü etkilendi. Bizim onu orda bırakacağımızı düşündü ve çıkarken o kadar sevindi ki yatmayacağı için.

Bu çocukların yeri akıl hastanesi değildir. İlla görmeleri gerekiyorsa Sosyal Hizmetler ya da bakanlıklar gelip Savaş’ı evde görebilirler. Muhtardan yaşıyor belgesi aldıklarında da Savaş’ın yaşadığını görebilirler.

Savaş’ın hakları için yetkililerle bir görüşme yaptınız mı?

Evet, bununla alakalı ben Faiz Sucuoğlu ile görüştüm. Daha sonra Olgun Amcaoğlu ile görüştüm. Faiz bey gereken yerlere konuyu ileteceğini ve ilgileneceğini belirtti. Biz tabi prosedür gereği yine kurul kararı aldırdık. Benim fikrim bu çocuklar için bu kurul kararları gereksizdir. Ben Faiz beye de bunu anlatmaya çalıştım. En azından bizden sonraki aileler bu zorluğu yaşamasın.

Savaş çalışamadığı için 1980 TL maaş alıyor, Sosyal Sigortalardan da babasının maaşının yarısını alacak ama şöyle bir durum çıktı ortaya ikisinin toplamı asgari ücreti geçtiği için alacağı parayı asgari ücrete endeksliyorlar. Annesi yaşasaydı Savaş’ın böyle bir durum olmayacaktı ama Savaş’ın şu an yaşayan bir anneden daha çok ihtiyacı var bu katkıya. Neden bu kesiliyor bunun anlamını anlayamıyorum. Maliye Bakanı Amcaoğlu bunun tüzükte olmadığı ve Eylül ayında bununla alakalı çalışma yapabileceklerini söyledi. Biz Eylül ayına kadar babasının hakkından bir şey alamayacağız, bekliyoruz.

Evlisiniz kendinize ait bir hayatınız da var, peki Savaş’ın bakımı nasıl etkiliyor?

İki çocuğum var, bize yardımcı bir kadın da var ama ben şu an tamamen evimden kopmuş durumda gibiyim. Çünkü geceleri tek bırakamayız Savaş’I ve ben gidip onunla kalıyorum. Down Sendromlu çocukların sağlık durumları hiçbir zaman iyiye doğru gitmez. Onların bizden isteği tek şey sevgi ve iyi bir bakımdır. Devletimiz bize haklarımızı verecek ki biz bu çocuklara daha iyi bakabilelim. Bu çocukların sürekli kurul kararı aldırmak için hastaneye gitmeleri onlara yapılacbilecek bir kötülüktür. Hem hak arayıp hem bu kadar yorulursak biz bu çocuklara sevgi veremeyiz. Değişmeyen durumlarını sürekli sorgulamaya gerek yok.

Acaba Savaş evde ne yiyor ne içiyor, nasıl yaşamını idam ediyor gelip bir baksınlar. Benim çalmadığım kapı kalmadı. Ben lütuf değil hakkımız olanı istiyoruz. Ben Savaş’a en iyi şekilde bakabileceğime inanıyorum.

Burdan Savaş gibi çocukları olan ailelere sesleniyorum. Bu tarz çocuklara bakmak ayrı bir şeydir. Çok büyük bir kalp ister, lütfen siz de haklarınız arayın ve çocuklarınıza kendiniz bakın. Devlet üzerine düşeni yapsın ki biz de evlatlarımıza olması gerektiği gibi bakabilelim.