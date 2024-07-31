Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 3 bin 200 metre yeni su hattı döşedi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, su ihtiyacının çağdaş bir altyapıyla karşılanması amacıyla 3 bin 200 metre yeni su hattı döşedi.



Cihangir, Düzova, Meriç, Gaziköy ve Dilekkaya köylerine yönelik başlanan yeni su hattı projesinin 3200 metrelik birinci etabı tamamlanarak halkın hizmetine sunuldu.



Toplamda 11 kilometre olan projenin birinci etabı 160 milimetrelik borular ile 3200 metre döşenerek tamamlandı.



Birinci etap 6 gün içeresinde tamamlanırken, ikinci etap çalışmaları devam ediyor.



7 bin 800 metre uzunluğunda ve 160 milimetrelik borular ile yapılan ikinci etap çalışmaları belediye ekiplerince sürdürülüyor.



Değirmenlik Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler, altyapıya yönelik kapsamlı yatırım ve hizmetlerinin devam edeceğini, hayat kalitesinin her gün daha ileriye taşınacağını söyledi.



Karavezirler, mevsim normallerinin üzerindeki sıcak yaz koşullarına rağmen özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.

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