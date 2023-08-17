Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

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17/08/2023

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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi araç filosunu güçlendirdi.

Belediyenin öz kaynaklarıyla 6 milyon 857 bin 625 TL’lik yatırım yapıldığı açıklandı.

İhale sonucu yapılan 4 araç alımı ile kazıcı, yükleyici, ekskavatör ve çekirge araçları belediyenin filosuna kazandırıldı.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, konuyla ilgili açıklamasında belde halkına daha hızlı, verimli ve kaliteli hizmet verebilmek için araç ihalesine çıkıldığını kaydetti.

Karavezirler, ülkenin en temiz beldesi için sürekli çalıştıklarını, hem çevre hem de altyapı anlamında ciddi projeleri hazırladıklarını belirtti.

17/08/2023 14:09
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TAGS: haber, kıbrıs
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