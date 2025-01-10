Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, çam kese böceğine karşı ilaçlama çalışmalarını tamamladı

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi, ormanlara ciddi zarar veren ve insan sağlığı için de tehdit oluşturan çam kese böceğine karşı WALS metoduyla biyolojik ilaçlama yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Kasım-Aralık aylarında yumurtadan çıkan çam kese böceği larvalarına karşı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi sınırlarındaki toplam bin adet çam ağacını ilaçladı.

Çam kese böceğinin genç evre larvalarının oluştuğu ve kışlık keselerini yaptıkları bu dönemde ekipler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler işbirliğiyle sürdürdüğü çalışmayı tamamladı.

Sağlık ve Sosyal Destek Şubesi ekibi, ilaçlama yapılan tüm bölgeleri incelemeye alarak, ilaçlamanın etkisini de kontrol etti.