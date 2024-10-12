Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş üstü bireylere yemek düzenledi

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla 65 yaş üstü bireylere yemek düzenledi.

Belediyeden verilen bilgiye göre yaklaşık bin kişinin ağırlandığı ve iki ayrı günde yapılan organizasyon, Acapulco Hotel’de yapıldı.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’ne bağlı köylerde yaşayan 65 yaş üstü bireylerin ağırlandığı yemeğe, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, belediye meclis üyeleri ve bölge muhtarları da katıldı.

Etkinlikte, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Kozan 2 Grubu ile Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Belediye Orkestrası sahne aldı.

Belediye Başkanı Karavezirler, belediye bünyesinde hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nin çalışmalarından bahsederek, merkez çalışanlarını özverili çalışmalarından dolayı kutladı.

Karavezirler, yaşlıların daha aktif, sosyal yaşamdan ve toplumdan kopmadan hayatlarını sürdürebilmeleri için çalıştıklarını ifade ederek, “Yaşlılarımızın değerini biliyoruz. Bizler onların refahını artırmak, mutlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için elimizden gelen tüm desteği mesai arkadaşlarımızla veriyoruz” dedi.