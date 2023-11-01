Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi sergisi

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01/11/2023

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Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi sergisi

Meriç’teki 65 yaş üzeri kişilere hizmet veren Gündüz Bakım Merkezi’nde yıl sonu sergisi yapıldı.  

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, açılışına Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in de katıldığı sergide kursiyerlerin çalışmaları sergilendi.

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler sergi açılışında Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Laden Serinsu Konuşur ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ekip çalışmasının önemini vurgulayan Karavezirler, birlikte daha çok yol alınacağını kaydetti. 

01/11/2023 10:59
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TAGS: Gündüz Bakım Merkezi sergisi, Değirmenlik
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