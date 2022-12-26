Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeleri açıklandı
26/12/2022
Yerel Kuruluş Organları Genel Seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanan sonuçlara göre Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Meclis Üyeliği için CTP 7, UBP 5 Meclis Üyesi çıkardı.
Oy oranları ise söyle:
“CTP yüzde 50.33, UBP yüzde 38.15, DP yüzde 7.07, YDP yüzde 4.21, Bağımsız yüzde 0.25”
Kazanan isimler aldıkları oy sırasına göre şöyle:
“CTP: Tahir Irız, Recep Güler, Ayşe Betmezoğlu Beran, Yeşim Bozat, Ulaş Erzen, Mustafa Cambaz, Hilmi Karaöz
UBP: Mehmet Tikici, Aysan Öznacar, Aziz Mahsucu, Hasan Güneşel, Ayşe Oy”