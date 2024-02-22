Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi tarafından Demirhan Karakoluna iki araç hibe edildi

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi tarafından satın alınan iki yeni araç, Demirhan Polis Karakolunda kullanılmak üzere bugün Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler tarafından Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil’e teslim edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Demirhan Polis Karakolunda yapılan araç devir-teslim töreninde, Lefkoşa Polis Müdür Yardımcısı Aziz Nizamoğlu, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İdari Polis Amiri Cemil Başkut ve Demirhan Polis Karakolu Amiri Ömür Dalkıran da hazır bulundu.

-Karavezirler

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler törende yaptığı konuşmada, Demirhan Polis Karakolunun geniş bir sorumluluk alanı bulunduğunu ifade ederek, bölgede 22 yerleşim yerine güvenlik hizmeti verildiğini kaydetti.

Karavezirler, halka kaliteli hizmet verebilmek ve meydana gelen olaylara daha hızlı müdahale etmek adına karakolun ihtiyaçları doğrultusunda Belediye tarafından iki araç alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Polis ile iş birliğine önem verdiklerini ifade eden Karavezirler, Belediye olarak genelde Polis Genel Müdürlüğüne, özelde de Demirhan Polis Karakoluna olan desteklerinin devam edeceğini kaydederek, araçların polis teşkilatı ile bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

-Karagil

Lefkoşa Polis Müdürü Gökay Karagil ise, Demirhan Polis Karakoluna yapılan bu anlamlı bağıştan dolayı Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür ederek, plaket takdiminde bulundu.

Karagil, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi ile iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.