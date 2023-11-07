Değirmenlik – Alevkayası bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

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07/11/2023

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Değirmenlik – Alevkayası bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekelerinde yapılacak olan bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 09:00 -14:00 saatleri arasında; Değirmenlik Taşocakları, tesisler ve su motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları'na elektrik verilemeyecek.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan açıklamada çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması uyarısında bulunuldu.

07/11/2023 13:51
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TAGS: elektrik kesintisi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, haber, kıbrıs
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