Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler: Hizmet etmek sevmekle başlar

“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı. 

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27/10/2021

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Değirmenlik Belediye Başkanı Karavezirler: Hizmet etmek sevmekle başlar

“Ercan Havaalanı Yeni Terminal Binasına Su Temin Projesi”nde birinci etap tamamlandı. 

Değirmenlik belediyesinden verilen bilgiye göre, boru yıkama çalışmalarının  ardından Yeni Terminal Binasına su bağlantısı dün yapıldı.


 
Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, projenin yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanacağını söylediğini ve tam zamanında tamamlandığının altını çizerken, proje kapsamında emek veren tüm çalışanlara ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Karavezirler, hizmetin sevmekle başladığını belirtti.
Karavezirler, Su Dairesi Müdür ve personeline de aynı duygu ve düşüncelerle teşekkür etti.

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27/10/2021 10:26
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TAGS:   Değirmenlik Belediyesi, Ali Karavezirler
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