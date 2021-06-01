Değirmenlik Belediyesi, Çocuklara Hediye Dağıttı

Değirmenlik Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuklara hediye dağıttı.

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01/06/2021

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Değirmenlik Belediyesi, Çocuklara Hediye Dağıttı

Değirmenlik Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuklara hediye dağıttı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm çocukların çocuk haklarının “çok önemli” olduğunu, çocukların refah içinde yaşamaları gerektiğini söyleyerek, çocukların “1 Haziran Dünya Çocuk Günü”nü kutladı. 

Açıklamada ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” olması nedeniyle, belde çocuklarının mutluluğunu paylaşmak adına belediyeye bağlı tüm köylerde gün boyunca belediye ekipleri tarafından hediyeler dağıtılacağı da ifade edildi.

01/06/2021 15:20
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TAGS: Değirmenlik Belediyesi, 1 haziran dünya çocuk günü
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