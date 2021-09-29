Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile bir araya geldi

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29/09/2021

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Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile bir araya geldi

Değirmenlik Belediyesi ile kardeş belediye olan Bucak Belediyesi’nin Başkanı Emrullah Ünal, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i makamında ziyaret etti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  ziyaretten mutluluk duyan Başkan Ali Karavezirler, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal ile bölgeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu ve her iki belediye arasındaki işbirliğini arttıracaklarını belirtti.

29/09/2021 11:04
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TAGS: Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye, haber
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