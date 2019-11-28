Değirmenlik Belediyesi, sınırları içerisindeki köylerde yol tamiratı yapıyor

Değirmenlik Belediyesi, belediye sınırları içerisindeki köylerde bulunan bozuk yolları onarıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bozuk yolların onarımına Erülkü Süpermarket’e giden Yenievler Sokak’tan başlandı ve yaklaşık 500 metrelik alanda bulunan çukurlar yamalandı.

Değirmenlik Belediyesi’nin çıktığı ihale ile başlanan yol yapımları sırasıyla Demirhan, Değirmenlik ve Cihangir olmak üzere devam edecek.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, belde sınırları içerisindeki tüm köylerde ihtiyaç görülen tüm yollara yama yapılacağının altını çizdi. Karavezirler, halkın daha çağdaş bir yaşam standardında yaşamayı hak ettiğini vurgularken, her zaman olduğu gibi muhtarlarla ve belde halkı ile birlikte çalışacaklarını belirtti.

28/11/2019 20:12