Değirmenlik Belediyesi'nden önemli duyuru!

Değirmenlik Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi İş birliği içerisinde Değirmenlik Sağlık Merkezi’nde, Sağlık Bakanlığının düzenlediği Covid-19 aşı takvimine göre öncelikle 65 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamasının yapılmaya başlanacağını duyurdu. Belediye, Sosyal Mesafeyi koruyabilmek için randevu sistemiyle çalışılacağını belirtti.

Değirmenlik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre ; Değirmenlik Sağlık Merkezine bağlı olan Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Cihangir, Beyköy, Balıkesir, Düzova, Gaziköy, Meriç köylerinde ikamet eden ve Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki telefon numaralarını arayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Değirmenlik Sağlık Merkezi (0392) 232 34 64

Değirmenlik Belediyesi 0533 888 25 08 – 0542 888 2540

Çukurova Kalavaç ve Yeniceköy için Serdarlı Sağlık Merkezi’nde Covid-19 Aşılaması Devam Ediyor

KKTC Sağlık Bakanlığı ve Değirmenlik Belediyesi İşbirliği içerisinde Serdarlı Sağlık Merkezi’nde Sağlık Bakanlığının düzenlediği Covid-19 aşı takvimine göre öncelikle 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın aşılaması yapılmaya devam ediyor. Sosyal Mesafeyi koruyabilmek için randevu sistemiyle çalışılmaktadır.

Serdarlı Sağlık Merkezine bağlı olan Çukurova Kalavaç ve Yeniceköy’de ikamet eden ve Covid-19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızın aşağıdaki telefon numaralarını arayarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

Serdarlı Sağlık Merkezi 376 6004

Değirmenlik Belediyesi 0533 888 25 08 – 0542 888 2540

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02/02/2021 12:31