Değirmenlik bölgesi yarın 4 saat elektriksiz kalacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın Değirmenlik bölgesinde 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki proje çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 9.00 ile 13.00 saatleri arasında olacak.

Elektrik kesintisi aşağıdaki bölgeleri kapsayacak:

“Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge, Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı, Erülkü ve civarı.”