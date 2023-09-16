Değirmenlik-Girne dağ yolundaki kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı

Değirmenlik-Girne dağ yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında dün meydana gelen trafik kazasında biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 03.50 sıralarında, Ural Erel (E-48), yönetimindeki ZPC 441 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen Deniz Yıkar (E-25) yönetimindeki US 031 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ZPC 441 plakalı araç sürücüsü Ural Erel ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Arjin Erel (K-19), US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Amos Wılson (E-26) ve Zeynep Girgin (K-32) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ural Erel yapılan ameliyatının ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar ise yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. US 031 plakalı araç sürücüsü Deniz Yıkar tutuklandı.

-Girne’de dikkatsiz sürücü yayalara çarptı

Girne’de dün saat 18.15'te Salih Miroğlu Caddesi'nde, Georges Emmanuel Koukau Kouame (E-25), yönetimindeki ZUB 152 plakalı araçla doğu istikametinden batıya doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada yolun kuzey kısmından güneyine doğru yaya olarak geçmeye çalışan Abdulbasit Aytimur (E-23) ve Niyazi Özdemir’e (E-29) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Abdulbasit Aytimur kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

-Sürücü, alkollü yayaya çarptı

Lefkoşa’da gece 01.10'da Şht. Ertuğrul Arif Sokak boyunca PJ 592 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan Mustafa Gezer (E-25), Şht. Ahmet Haşim Sokak yol kavşağına geldiğinde, o esnada yolun orta kısmında 137 mlgr. alkollü içki tesiri altında olup, soldan ikinci şerit içerisinde yaya olarak duran İsa Veysel Baştürk’e (E-24) aracının sağ yan dikiz aynası ile çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sol ayak ve sol kolunda kırık teşhisiyle tedavi edilerek taburcu oldu.