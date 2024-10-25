Değirmenlik ikinci yarıda galibiyete koştu
25/10/2024
AKSA Süper Lig'de 6.haftanın açılış maçında Miracle Değirmenlik, China Bazaar Gençlik Gücü'nü 2-0 mağlup etti.
Gençlik Gücü'nde forvet oyuncularından Oumar Dıouf'un sakatlığı nedeniyle kadroda olmaması yanısıra İbrahim Köse ile Hasan Akkuyu maçın ilk yarısında sakatlanarak oyun alanı dışında kaldı.
M.Değirmenlik'te de Aminu, Halil Uçar ve Hasan Ulukök sakatlıkları nedeniyle forma giymedi.
Miracle Değirmenlik 65.dakikada Sertan Kurukafa ve 76.dakikada Hüseyin Deynekli'nin golleriyle 2-0 kazanarak puanını 9'a yükseltirken, Gençlik Gücü 12 puanda kaldı.a25/10/2024 21:58